Nicole, 18 mesi muore al pronto soccorso di Patti, aperta un’inchiesta

La Procura ha avviato un procedimento per omicidio colposo in relazione alla morte della piccola Nicole, la bambina di 18 mesi deceduta il 3 aprile al Pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo di Patti”. L’iniziativa giudiziaria è finalizzata a verificare eventuali responsabilità sanitarie, con particolare attenzione anche alla possibile interruzione di un trattamento farmacologico salvavita.

La minore era stata trasportata in condizioni critiche da Brolo, dove aveva accusato un improvviso malore all’interno della propria abitazione. Nonostante gli interventi di emergenza e i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario, per la bambina non è stato possibile evitare il decesso, constatato alle ore 8.56.

Subito dopo l’accertamento della morte, il direttore sanitario Giuseppe Merlo ha informato i Carabinieri della Compagnia di Patti. I militari hanno quindi trasmesso gli atti alla Procura competente e acquisito la documentazione clinica. Contestualmente è stata redatta una relazione sanitaria inviata al pubblico ministero di turno.

Il capitano Giuseppe Rinella ha raccolto le dichiarazioni dei genitori, che hanno presentato un esposto formale per chiarire le cause del decesso. Completati gli esami autoptici, la salma è stata restituita ai familiari. Le esequie sono previste per oggi alle ore 16 nella chiesa madre del centro tirrenico.

👁 Articolo letto 531 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.