Faro di Capo d’Orlando, verso la trasformazione in Charme Hotel

Il faro di Capo d’Orlando è destinato a trasformarsi in una struttura ricettiva di fascia alta. L’immobile, di proprietà del Ministero della Difesa, è stato concesso in uso alla società “Faro di Capo d’Orlando”, costituita da Gestar Spa e Costruzioni Bruno Spa. La concessione, della durata di 19 anni, prevede un canone annuo di circa 20.000 euro e l’avvio dei lavori è programmato entro la prossima primavera.

Il progetto riguarda la realizzazione di uno Charme Hotel all’interno del complesso esistente, senza interventi che alterino l’architettura originaria. Viene infatti stabilito che l’aspetto esterno del faro non potrà subire modifiche e che il funzionamento della lanterna, posizionata sulla sommità della torre, resterà garantito dal Comando Fari del Ministero tramite sistemi di controllo remoto.

L’area interessata comprende tre edifici a piano terra, uno dei quali di dimensioni ridotte, oltre alla torre verticale che conduce alla lanterna attraverso una scala a chiocciola interna. Il complesso include anche alcune aree esterne, tra cui una terrazza orientata a nord che si affaccia direttamente sul mare Tirreno, posizionata sul costone roccioso.

Secondo i piani del concessionario, la struttura dovrebbe essere riqualificata mantenendo la destinazione originaria degli spazi e valorizzandone la collocazione panoramica. L’intervento rientra nelle iniziative di rifunzionalizzazione di immobili costieri storici destinati a ospitalità turistica di livello.

