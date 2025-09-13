Incarichi di sottogoverno, Giambona attacca le scelte politiche

Il vicepresidente del gruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, Mario Giambona, ha preso posizione in merito agli incarichi di sottogoverno della Regione Siciliana. L’esponente dem ha chiarito che il suo partito non farà concessioni e che le nomine saranno oggetto di un’analisi approfondita.

“Come componente della Prima Commissione intendo ribadire con chiarezza che sulle nomine relative agli incarichi di sottogoverno della Regione Siciliana non ci saranno sconti: il Partito Democratico darà battaglia affinché si proceda a un’analisi rigorosa e puntuale dei curricula dei candidati”, ha affermato Giambona.

Secondo il deputato, vi sarebbero già candidature che sembrerebbero rispondere a criteri di appartenenza politica o di legami familiari, più che a competenze specifiche. “È inaccettabile che incarichi di rilievo, cruciali per la gestione di società pubbliche e per la valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale, vengano affidati a “figli di” o a personaggi illustri privi di preparazione adeguata. Questa è una pratica che mortifica la Sicilia e svilisce le istituzioni”, ha aggiunto.

Giambona ha quindi annunciato un’azione di opposizione rigorosa: “In Commissione il nostro gruppo esaminerà ogni proposta voce per voce, curriculum per curriculum, e voterà soltanto sulla base della competenza e della professionalità. Tutto ciò che non risponderà a questi criteri sarà respinto senza esitazioni”.

Concludendo, il vicepresidente del gruppo PD ha ribadito: “La Sicilia ha bisogno di un governo che scelga le persone giuste al posto giusto, non di un sistema piegato a interessi di bottega. La nostra unica bussola resta l’interesse dei siciliani”.

👁 Articolo letto 264 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.