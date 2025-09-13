Sanità, via libera della giunta alla nuova Rete Ospedaliera

La giunta regionale siciliana ha espresso parere favorevole alla nuova Rete ospedaliera, che ora sarà esaminata dalla VI Commissione Salute dell’Ars per il parere obbligatorio, prima del ritorno in giunta e della successiva trasmissione al ministero della Salute.

«Questo piano – ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani – rappresenta un passo fondamentale verso una sanità più equa ed efficiente per tutti i siciliani. Ringrazio l’assessore Daniela Faraoni, il dirigente generale Salvatore Iacolino e il presidente della Commissione Salute Giuseppe Laccoto per l’impegno e la collaborazione. La riforma intende garantire standard qualitativi uniformi, perché la salute è un diritto fondamentale». Schifani ha inoltre annunciato un incontro a Roma con il ministro Orazio Schillaci per il futuro del Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina.

L’assessore Faraoni ha sottolineato che il documento «ridisegna la mappa sanitaria regionale, tenendo conto dei mutamenti demografici e delle nuove esigenze, con l’obiettivo di ridurre la migrazione sanitaria. È il risultato di un lavoro partecipato che ha coinvolto aziende sanitarie, università, sindaci, sindacati e la stessa commissione Salute».

La programmazione rispetta i parametri ministeriali (DM 70/2015) con 3 posti letto ogni mille abitanti per acuti e 0,7 per lungodegenza. La rete comprende 139 strutture e introduce il modello degli “Ospedali di rete integrata”, che garantiranno servizi specialistici direttamente sul territorio.

Sono stati inoltre riattivati 308 posti letto precedentemente inutilizzati e potenziati reparti di oncologia, neurochirurgia, neurologia, ortopedia e urgenza. In ambito emergenziale, l’ospedale di Siracusa è elevato a Dea di II livello e quello di Patti a Dea di I livello, mentre vengono rafforzate le reti tempo-dipendenti per infarto, ictus e traumi. La riforma integra anche i servizi territoriali, con case di comunità, centrali operative e ospedali di comunità a supporto dei presidi.

