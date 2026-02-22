Incidente accidentale in campo, giovane calciatore in rianimazione

Un grave episodio ha segnato la gara tra Atletico Barcellona e Orsa, valida per la ventunesima giornata del campionato regionale di calcio a 5 di Serie C2, girone D. L’incontro, disputato a Barcellona Pozzo di Gotto, è stato interrotto a seguito di un violento scontro di gioco che ha coinvolto un giovane calciatore della squadra ospite, successivamente ricoverato in condizioni critiche.

L’incidente si è verificato durante un’azione offensiva dell’Orsa, quando il giocatore si è avventato su un pallone contendendolo al portiere avversario. Nel contrasto, i due atleti si sono scontrati con forza e il calciatore è rimasto a terra privo di sensi, facendo immediatamente temere per le sue condizioni.

La situazione è apparsa da subito particolarmente seria. I compagni di squadra, gli avversari e il personale sanitario sono intervenuti tempestivamente, mentre sugli spalti si diffondeva un clima di forte preoccupazione. L’arbitro ha disposto la sospensione della partita, decisione condivisa dalle due società, entrambe scosse dall’accaduto.

Il giovane atleta è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato inizialmente all’ospedale di Milazzo. Successivamente, viste le sue condizioni, è stato trasferito con urgenza al Policlinico universitario di Messina, dove è stato ricoverato in rianimazione. Le prime informazioni sanitarie indicano un quadro clinico grave.

Dalle prime ricostruzioni emerge che l’episodio sarebbe riconducibile a una dinamica accidentale sviluppatasi nel corso di una normale fase di gioco, senza elementi che facciano ipotizzare comportamenti irregolari o intenzionali. L’accaduto ha tuttavia interrotto bruscamente lo svolgimento della gara, lasciando profonda apprensione tra i presenti.

👁 Articolo letto 440 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.