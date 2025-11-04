Il Coro Lirico Siciliano in tournée europea con Verdi e Puccini

Il Coro Lirico Siciliano prosegue la propria attività internazionale con una nuova tournée in Spagna, Francia, Portogallo e Malta, confermando la propria vocazione europea. Dopo il successo del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, che ha registrato oltre 70.000 presenze in 40 eventi tra Sicilia e Calabria, l’ente lirico diretto da Francesco Costa e presieduto da Alberto Munafò Siragusa si presenta sui principali palcoscenici europei con due grandi titoli del repertorio operistico.

In Spagna, Francia e Portogallo, il coro è impegnato con “La Traviata” di Giuseppe Verdi, prodotta da Opera2001 sotto la direzione artistica di Luis Miguel e Marie Ange Lainz, con la regia di Aquiles Machado e la partecipazione di un cast internazionale. Il tour, che comprende oltre quaranta rappresentazioni da Toledo ad Alicante e da Madrid a Zaragoza, si svolge con l’accompagnamento dell’Orchestra Sinfonica in residence di Opera2001. Tra i protagonisti figurano Emanuele Collufio, Aurelio Palmieri, Erika Prostamo, Gabriele Sandi e Sezer Akkaya.

La tappa maltese ha visto il Coro Lirico Siciliano impegnato nella “Tosca” di Giacomo Puccini, messa in scena al Teatru Astra con la regia di Enrico Stinchelli. Parallelamente, l’attività proseguirà in Italia con due produzioni al Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza: “Carmen” di Georges Bizet, il 14 e 16 novembre, e “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo, il 20 e 21 dicembre, entrambe dirette da Chiara Giordano e accompagnate dall’Orchestra Sinfonica Brutia.

Il programma invernale prevede inoltre una serie di concerti in Sicilia nell’ambito del “Dicembre Musicale”, confermando il Coro Lirico Siciliano tra le principali realtà culturali del Mezzogiorno.

