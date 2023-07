La scuderia RO racing pronta a brillare nel Motorsport

Il Motorsport della RO racing pronto a dare spettacolo nel fine settimana.

Il team RO racing sarà impegnato su diversi fronti nel prossimo weekend, con diversi piloti pronti a mettersi in mostra nelle competizioni rally, salita, slalom e pista.

La scuderia di Cianciana sarà una delle protagoniste del Rally di Roma Capitale, tappa italiana del Campionato Europeo Rally. Nicola Cazzaro e Sergio Raccuia, a bordo della loro Peugeot 208 Rally4, cercheranno di conquistare punti pesanti per il Campionato Italiano Due Litri. Riccardo Di Iuorio, con la Skoda Fabia Evo della SMD, proverà a replicare il secondo posto ottenuto di recente al Rally del Matese.

In Sicilia, saranno ben dodici gli equipaggi RO racing al via del Rally della Valle del Sosio, prova valida per la Coppa Rally di Ottava Zona. Tra le vetture moderne spiccano la Skoda Fabia di Giuseppe Di Giorgio, la Mitsubishi Lancer Evo IX di Carlo Stassi e la Renault Clio di Giuseppe Airò Farulla.

Non mancheranno poi le auto storiche con diversi equipaggi pronti a mettersi in mostra, come Musso-Rizzo, reduci dalla vittoria della passata edizione.

In Piemonte, Roberto Perricone e la sua navigatrice saranno invece impegnati con una Porsche 911 al Rally Storico delle Valli Cuneesi.

Passando alle competizioni in salita, Gabriele Mauro cercherà il riscatto alla Coppa Sila con la sua Porsche 997 GT3, mentre Gabry Driver difenderà i colori calabresi nell’Italiano Velocità Montagna.

Per lo slalom, la scuderia si affiderà ad Angelica Giamboi, pronta a primeggiare tra le dame con la sua Fiat X1/9, e Ignazio Bonavires con la Peugeot 106 nella Racing Start Plus.

In pista, il giovane Noel Spangenberg vorrà mettere in mostra il suo talento nel Campionato Italiano Velocità in sella alla sua moto da corsa.

Il team siciliano si appresta dunque a vivere un altro weekend intenso e ricco di sfide, con i suoi portacolori pronti a confermarsi protagonisti sulle più diverse superfici.

