Violenza sulle donne, nuovo bando regionale per l’autonomia economica

La Regione Siciliana ha pubblicato un nuovo avviso destinato a sostenere le donne vittime di violenza attraverso il cosiddetto Reddito di libertà, misura promossa dall’assessorato della Famiglia guidato da Nuccia Albano. L’iniziativa dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 600.100 euro e punta a favorire percorsi di autonomia economica per le donne che hanno subito maltrattamenti di natura fisica o psicologica.

L’intervento è rivolto a coloro che hanno lasciato il contesto familiare d’origine oppure ne sono state allontanate a seguito di situazioni di violenza. Come riportato nel bando, il sostegno economico è finalizzato ad accompagnare le beneficiarie verso una condizione di indipendenza finanziaria, consentendo loro di raggiungere un livello di autosufficienza per sé stesse e, ove presenti, per i figli minori o con disabilità.

Le risorse non saranno erogate direttamente alle richiedenti, ma verranno assegnate ai centri antiviolenza e alle strutture di accoglienza che seguono le donne inserite in specifici percorsi di protezione e recupero. Saranno i Comuni nei quali tali strutture operano a presentare alla Regione le domande di finanziamento per le persone già individuate e prese in carico dai servizi.

Per accedere al contributo è necessario che le destinatarie siano prive di altri redditi oppure risultino disoccupate, inoccupate o titolari di un reddito, calcolato tramite indicatore Isee, inferiore alla soglia di povertà assoluta individuata dall’Istat. Per ciascuna beneficiaria potrà essere riconosciuto un sostegno economico fino a un massimo di 15 mila euro.

La misura regionale è distinta dal Reddito di libertà gestito dall’Inps e dall’analogo contributo finanziato a livello nazionale. Il bando specifica che non è consentito cumulare il beneficio regionale con quello statale, mentre resta possibile l’accesso ad altri strumenti pubblici di contrasto alla povertà.

👁 Articolo letto 355 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.