Fondazione Albatros, consegna diplomi ai giovani tecnici Agrifood

A Messina, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti del corso “Agrifood made in Italy” organizzato dalla Fondazione ITS Academy Albatros. Questo evento ha visto la partecipazione di dodici allievi che hanno completato con successo il percorso di formazione per Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali, previsto dall’Avviso 25/2018.

La Presidente della Fondazione Albatros, Antonina Sidoti, ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo importante traguardo. “La consegna dei diplomi è sempre un momento molto emozionante che rappresenta la fine di un percorso formativo, ma al contempo, l’ingresso nel mondo del lavoro. Buona parte di questi giovani si è già collocata, ma puntiamo a inserire la totalità dei nostri corsisti,” ha dichiarato Sidoti.

La Presidente ha sottolineato l’importanza delle competenze acquisite dagli allievi, che includono la valorizzazione dei prodotti agricoli locali e la loro trasformazione utilizzando tecnologie innovative, nel rispetto della filiera corta e della sostenibilità ambientale. Sidoti ha inoltre evidenziato gli sforzi della Fondazione per sensibilizzare le piccole aziende del territorio, con l’obiettivo di coinvolgerle nelle attività di formazione e garantire una piena collocazione dei corsisti.

La cerimonia si è tenuta in un momento strategico per la Fondazione Albatros, che ha recentemente annunciato l’avvio di sei nuovi corsi ITS presso le sedi di Carini, Santo Stefano di Camastra e Giarre, e di altri due corsi a Messina. Questi percorsi formativi, che inizieranno a settembre, sono finanziati con fondi del PNRR e prevedono significative agevolazioni per i partecipanti.

La professoressa Sidoti ha concluso sottolineando l’importanza di questi corsi per il futuro professionale dei giovani e per lo sviluppo del settore agrifood in Sicilia.

