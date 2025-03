Congresso Fai, Barresi confermata segretaria Fai Cisl Messina

Sabina Barresi è stata confermata alla guida della Fai Cisl Messina al termine dell’VIII congresso provinciale, svoltosi a Giardini Naxos. L’evento ha visto la partecipazione del segretario generale nazionale della Fai Cisl, Onofrio Rota, del segretario generale della Fai Cisl Sicilia, Adolfo Scotti, e del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi. A completare la segreteria provinciale, riconfermati Gaetano Merlino e Gino Lunghitano.

Nel suo intervento, Barresi ha posto l’accento sulle trasformazioni economiche e sociali che interessano il settore agroalimentare e ambientale, evidenziando il ruolo del sindacato nella tutela dei lavoratori e nello sviluppo sostenibile. Ha sottolineato l’importanza delle politiche europee e del PNRR per il comparto, ricordando che, dei 3.530 progetti finanziati nella città metropolitana di Messina con un budget di 1,9 miliardi di euro, solo il 12% delle risorse è stato effettivamente utilizzato, con il rischio di perdere i fondi in scadenza nel 2026.

Barresi ha inoltre evidenziato la riduzione delle aziende agroalimentari nella provincia, passate dalle 8.070 del 2008 alle 6.370 del 2024, nonostante una lieve ripresa negli ultimi anni. Parallelamente, si è registrato un calo degli occupati, con i lavoratori stagionali scesi da 13.900 nel 2019 a 11.978 nel 2024. La pesca resta un settore rilevante per Messina, con 387 imbarcazioni su circa 2.500 a livello regionale, ma necessita di interventi per favorire il ricambio generazionale e la stabilità occupazionale.

Sul fronte dell’innovazione, Barresi ha richiamato l’attenzione sull’intelligenza artificiale e sulle sue implicazioni per il comparto agroalimentare, invitando a una riflessione sull’etica e sugli impatti occupazionali. Ha poi ribadito la necessità di rafforzare la contrattazione collettiva, migliorare le condizioni lavorative e garantire retribuzioni adeguate, affinché il settore possa crescere in modo sostenibile.

Onofrio Rota, segretario generale della Fai Cisl nazionale, ha descritto l’agroalimentare e il florovivaismo come asset strategici per l’Italia, con una filiera da 600 miliardi di euro. Ha evidenziato la necessità di potenziare l’export e migliorare le infrastrutture per il trasporto delle merci, proponendo un “Patto per il territorio della Sicilia” che coinvolga istituzioni e associazioni.

Antonino Alibrandi, segretario generale della Cisl Messina, ha ribadito l’importanza di un piano infrastrutturale per il territorio, che favorisca l’export delle produzioni agroalimentari e florovivaistiche locali. Anche Adolfo Scotti, segretario generale della Fai Cisl Sicilia, ha sottolineato il potenziale del settore per la regione, evidenziando l’esigenza di investire sulla viabilità per sostenere la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese locali.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁