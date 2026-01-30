Triplice omicidio a Montagnareale, si valuta una quarta presenza

Proseguono le indagini sulla morte di tre cacciatori trovati senza vita in contrada Agatirsi, nel territorio comunale di Montagnareale. L’unico dato al momento accertato è che i decessi sono avvenuti durante una battuta di caccia e sono stati causati da ferite d’arma da fuoco. Tutti gli altri elementi restano oggetto di verifica da parte degli inquirenti, impegnati da oltre quarantotto ore nella ricostruzione dell’accaduto.

I cacciatori uccisi sono stati rinvenuti a distanza di alcune decine di metri l’uno dall’altro all’interno di un’area boschiva. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti, guidata da Angelo Cavallo. Al vaglio degli investigatori restano diverse ipotesi, tra cui quella di un tragico incidente di caccia, di una lite degenerata o di un possibile regolamento di conti. È stata invece esclusa in tempi brevi la pista di un omicidio riconducibile a contesti di criminalità organizzata.

Gli accertamenti si stanno concentrando anche sulla rete di relazioni delle vittime. Non viene esclusa la possibile presenza di una quarta persona coinvolta nella sparatoria. Al momento, tuttavia, il registro degli indagati risulta privo di iscrizioni e le persone ascoltate sono state convocate esclusivamente come potenziali informate sui fatti.

Le salme sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale Papardo di Messina, dove saranno eseguiti ulteriori accertamenti medico-legali.

– LEGGI ARTICOLO PRECEDENTE –

👁 Articolo letto 2.531 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.