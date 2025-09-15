Schifani a Brancaccio per il 32° anniversario di don Pino Puglisi

A Brancaccio si è svolta la commemorazione del 32esimo anniversario della morte del beato don Pino Puglisi. L’iniziativa si è tenuta presso il Centro polivalente sportivo “Padre Pino Puglisi e Padre Massimiliano Kolbe” e ha visto la partecipazione del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, accolto dal presidente del Centro di accoglienza Padre Nostro Maurizio Artale, insieme a rappresentanti delle istituzioni e delle autorità civili e militari.

Nel corso della cerimonia sono stati piantati alberi di ulivo in memoria dei venti bambini ebrei uccisi dai nazisti nella scuola di Bullenhuser Damm, nella Germania del nord. Durante l’evento, alcuni volontari hanno scoperto i drappi che coprivano le fotografie dei piccoli, tra cui quella di Sergio De Simone, bambino napoletano la cui vicenda è stata recentemente raccontata nel cartone animato “La storia di Sergio”, diretto da Rosalba Vitellaro e prodotto da Larcadarte Cartoons, con il sostegno dell’assessorato regionale dell’Istruzione.

«Crimini orrendi compiuti nella Storia possono assumere un significato positivo solo se contribuiamo a diffonderne la conoscenza e ne facciamo memoria», ha dichiarato Schifani. «La vicenda dei bambini uccisi dalle SS naziste è una storia terribile che tocca i cuori e le anime di tutti noi. Questo luogo della memoria, che è anche luogo di riscatto e cambiamento, servirà a non dimenticare gli orrori che ci ha consegnato la storia e che non devono più ripetersi».

La giornata si è conclusa con la visita del presidente regionale al nuovo “Poliambulatorio di prossimità Beato Giuseppe Puglisi”, inaugurato in un bene confiscato alla mafia in via San Ciro, dove un’équipe di medici specialisti volontari offrirà assistenza sanitaria ai residenti del quartiere.

👁 Articolo letto 207 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.