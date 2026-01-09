Del Monaco in visita alle Stazioni di Tortorici e Capo d’Orlando

Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha svolto una visita istituzionale presso le Stazioni dei Carabinieri di Tortorici e Capo d’Orlando, in provincia di Messina. L’incontro si è svolto alla presenza del Comandante Provinciale di Messina, Colonnello Lucio Arcidiacono.

La prima tappa ha interessato Tortorici, dove il Generale è stato accolto dal Comandante di Stazione, Maresciallo Maggiore Francesco Cannizzaro. Nel corso della visita, il Comandante della Legione ha preso contatto diretto con il contesto operativo dei Nebrodi, soffermandosi sulle specificità territoriali e sull’attività quotidiana dei militari impiegati in un’area caratterizzata da particolari complessità. In tale occasione, ha evidenziato come, soprattutto nei presidi distaccati, sia centrale concentrare l’azione istituzionale nel contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata, che incidono in modo rilevante sulle realtà locali più isolate.

Successivamente, il Generale Del Monaco ha raggiunto Capo d’Orlando, dove è stato ricevuto dal Comandante della locale Stazione, Luogotenente Claudio Bettini. Con quest’ultimo ha approfondito le dinamiche del territorio e lo stato delle attività in corso, analizzando le esigenze operative connesse alla sicurezza e al controllo del territorio.

In entrambe le sedi, il Comandante della Legione ha rivolto parole di apprezzamento ai militari per l’impegno quotidiano e per il senso del dovere dimostrato, richiamando l’importanza dello spirito di corpo e del legame con l’Istituzione. Ha inoltre ribadito la centralità dei servizi di prossimità e della sicurezza percepita, obiettivi ritenuti prioritari per ogni articolazione territoriale dell’Arma, in particolare nei centri più piccoli della vasta provincia di Messina.

