Gioiosa Marea, 40mila euro per il campetto scolastico a San Giorgio

Il Comune di Gioiosa Marea ha ottenuto un finanziamento regionale di 39.979,61 euro destinato alla manutenzione straordinaria del campetto di calcetto della scuola secondaria di primo grado “Anna Rita Sidoti” di San Giorgio. L’intervento rientra nelle misure previste dalla Legge Regionale 29/2025 per il miglioramento delle strutture scolastiche.

L’area sportiva interessata, annessa al plesso scolastico, sarà oggetto di un’opera di riqualificazione che punta a garantire condizioni più sicure e adeguate per lo svolgimento delle attività motorie degli studenti. In particolare, i lavori mirano a rendere nuovamente fruibile lo spazio, offrendo un ambiente idoneo allo svolgimento di attività sportive e ricreative.

“Questo finanziamento rappresenta un’opportunità concreta per restituire agli alunni un luogo adatto alla pratica sportiva”, è stato sottolineato dall’amministrazione comunale, che ha evidenziato come l’intervento contribuirà a migliorare la qualità dell’offerta scolastica e a valorizzare gli spazi esterni della scuola.

Il progetto si inserisce in un più ampio quadro di azioni a sostegno della sicurezza e della funzionalità degli edifici scolastici, con l’obiettivo di favorire la crescita educativa e sociale dei giovani studenti attraverso la disponibilità di strutture moderne e adeguate alle esigenze didattiche.

