Chiusura discarica di Lentini, emergenza per 200 comuni siciliani

L’impianto Tmb di contrada Coda Volpe a Lentini ha sospeso a tempo indeterminato le attività di trattamento dei rifiuti, una decisione che minaccia di compromettere la gestione dei rifiuti in Sicilia orientale, coinvolgendo circa 200 comuni. L’annuncio della chiusura, disposto da Sicula Ambiente in seguito a un provvedimento dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente del 10 giugno, richiede la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (Via). La società ha confermato la sospensione delle operazioni citando anche un provvedimento del gip di Catania del 20 giugno, che impedisce il conferimento dei rifiuti trattati in discarica.

In risposta, la Regione Siciliana ha annunciato un piano straordinario per consentire temporaneamente il conferimento dei rifiuti in altre discariche. L’assessore regionale all’Energia, Roberto Di Mauro, ha confermato l’intenzione di emettere un decreto di autorizzazione entro breve. “È necessaria una misura straordinaria e urgente”, ha dichiarato Di Mauro, annunciando una riunione con l’Arpa Sicilia e le Asp di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani.

Il provvedimento della chiusura ha suscitato forti reazioni tra i sindaci locali, tra cui Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano dell’Anci Sicilia, che hanno espresso preoccupazione per la precarietà del sistema impiantistico. “La chiusura dell’impianto Tmb di Lentini rappresenta un fatto di estrema gravità”, hanno affermato, sollecitando un intervento immediato da parte del governo regionale e l’attivazione della procedura per individuare gli ‘impianti minimi’ entro il 30 giugno.

Giuseppe Lombardo, deputato di Sud chiama Nord, ha criticato duramente la gestione del governo regionale, definendo la chiusura dell’impianto una “vergogna” e accusando l’amministrazione di concentrare gli sforzi esclusivamente sui termovalorizzatori senza risolvere la carenza di impianti. Lombardo ha denunciato l’inadeguatezza del governo Schifani nella gestione dei rifiuti, dichiarando: “L’attuale governo dimostra ancora una volta la sua inadeguatezza”.

Anche Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd Sicilia, ha attribuito la crisi a una mancanza di pianificazione e a errori nella gestione dei rifiuti da parte dei governi di Centrodestra. Barbagallo ha evidenziato la situazione critica causata dalla chiusura della discarica di Lentini e ha criticato l’inattività del governo Schifani e del commissario straordinario ai rifiuti.

