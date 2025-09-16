Schifani domani a Roma da Schillaci per la Rete Ospedaliera

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sarà domani a Roma per un incontro istituzionale con il ministro della Salute, Orazio Schillaci. La riunione avrà come obiettivo il prosieguo del confronto operativo sulla riorganizzazione della Rete ospedaliera in Sicilia, già esaminata e valutata positivamente dalla giunta regionale nella seduta di venerdì scorso.

Il documento in discussione contempla diversi interventi di riorganizzazione e prevede, tra gli elementi più rilevanti, la conferma del Centro di cardiochirurgia pediatrica presso la struttura di Taormina. Tale decisione rappresenta un punto centrale nell’ambito della pianificazione sanitaria regionale, che mira a garantire continuità e specializzazione in un settore delicato.

Accanto al presidente Schifani prenderanno parte all’incontro anche l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, e il dirigente generale del Dipartimento per la Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino. La delegazione siciliana avrà il compito di illustrare le linee guida del documento e confrontarsi con il ministero sulle prospettive organizzative e gestionali del sistema ospedaliero regionale.

«Il confronto con il governo nazionale – ha sottolineato Schifani – è fondamentale per consolidare il percorso di riorganizzazione sanitaria e assicurare ai cittadini servizi efficienti e strutture adeguate».

L’incontro sarà quindi l’occasione per definire i passaggi successivi nella programmazione e per rafforzare il dialogo istituzionale tra la Regione Siciliana e il Ministero della Salute.

