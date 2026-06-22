Code sotto il sole, il CAS: “La tratta non è di nostra competenza”

Una precisazione è stata diffusa in merito ai disagi registrati nelle ultime ore lungo una delle principali arterie autostradali della Sicilia, dopo la circolazione di immagini che hanno documentato pesanti rallentamenti e lunghe code di veicoli sotto le alte temperature estive.

Le scene mostrate, che ritraevano automobilisti fermi per tempi prolungati e alcuni utenti intenti a ripararsi dal sole utilizzando ombrelloni, hanno alimentato polemiche e richieste di dimissioni indirizzate ai vertici del Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS). Tuttavia, è stato ritenuto necessario intervenire per chiarire la reale collocazione dell’episodio e la competenza gestionale della tratta coinvolta.

Secondo quanto precisato, l’infrastruttura interessata dai rallentamenti non rientra infatti nella rete amministrata dal CAS. Le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, entrambe sotto la gestione del Consorzio per le Autostrade Siciliane, non sono coinvolte nell’episodio che ha generato il dibattito pubblico.

La situazione documentata dalle immagini riguarda invece la A19 Palermo-Catania, tratto autostradale che non è affidato alla gestione di Autostrade Siciliane. La precisazione è stata diffusa con l’obiettivo di ricondurre correttamente i fatti all’ambito di competenza effettivamente interessato e di evitare attribuzioni non corrispondenti alla realtà gestionale delle infrastrutture coinvolte.

Il chiarimento arriva dopo le numerose segnalazioni circolate sui canali di informazione e sui social network, dove le immagini delle lunghe attese sotto il sole avevano suscitato reazioni e contestazioni nei confronti del CAS.

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