Tour istituzionale della senatrice Bucalo nelle scuole di Messina

La senatrice Ella Bucalo ha avviato un tour istituzionale presso le istituzioni scolastiche della provincia messinese, iniziando dall’Its Fondazione Albatros e dall’IIS Antonello da Messina. “Partire dagli Its e dall’istruzione tecnico professionale è fondamentale per una formazione di qualità in linea con le esigenze del mercato del lavoro,” ha dichiarato la Senatrice, membro della commissione cultura e istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento istruzione di Fratelli d’Italia.

I dati sul mercato del lavoro evidenziano una carenza di figure specializzate nell’industria tessile, gestione dei processi produttivi e altri settori, causando ritardi nella produzione e consegna. L’interconnessione tra formazione e lavoro e la lotta alla dispersione scolastica sono obiettivi chiave della riforma dell’istruzione tecnico-professionale, che prevede un modello sperimentale di 4 anni collegati a 2 anni di ITS o all’Università. La senatrice ha elogiato l’ITS Albatros e l’Istituto Antonello per la loro efficienza nel perseguire tali obiettivi.

