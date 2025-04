Prestazione solida per Galipò e Marino al Rally Valle del Sosio

La scuderia Nebrosport ha ottenuto un risultato positivo nella 18esima edizione del Rally Valle del Sosio, svoltosi il 5 e 6 aprile lungo le strade della provincia di Palermo. L’equipaggio composto da Carmelo Galipò e Antonino Marino, a bordo di una Skoda Fabia R5, ha concluso la competizione in decima posizione assoluta, conquistando anche il primo posto nella categoria Over 55 e il quarto nella classe R5-Rally2.

Durante la fase iniziale dell’evento, la squadra ha lavorato sull’assetto del veicolo, affinando le regolazioni nel corso delle prime tre prove speciali. A partire dal secondo giro, l’andatura si è intensificata in maniera significativa, portando l’equipaggio fino alla quinta posizione nella classifica generale. Tuttavia, nelle ultime tre prove, le condizioni meteorologiche hanno influito negativamente sull’esito finale della gara. La scelta di montare pneumatici da asciutto si è rivelata penalizzante su un fondo reso scivoloso dalla pioggia, comportando la perdita di alcune posizioni.

Nonostante ciò, la prestazione è stata valutata in modo positivo, in quanto dimostra la competitività dell’equipaggio Galipò-Marino e lascia presagire un prosieguo di stagione promettente. “Il risultato conferma la nostra preparazione e ci motiva a continuare su questa strada”, è stato il commento dell’entourage della Nebrosport al termine della manifestazione.

L’evento ha rappresentato un valido banco di prova per testare affidabilità e prestazioni, offrendo alla squadra indicazioni utili in vista delle prossime tappe in calendario.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁