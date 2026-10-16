Sciopero Tir, Federconsumatori: «Hanno ragione, ma…»

Federconsumatori Sicilia esprime solidarietà agli autotrasportatori che hanno avviato cinque giorni di fermo per protestare contro il caro gasolio e il mancato pagamento di due annualità degli incentivi Sea Modal Shift. L’associazione riconosce le ragioni della mobilitazione, invitando tuttavia i camionisti a evitare conseguenze eccessive per i consumatori.

Secondo le stime riportate da Federconsumatori, alla protesta potrebbe aderire circa l’80% degli autotrasportatori, con possibili ripercussioni sui rifornimenti della grande distribuzione e dei piccoli esercizi commerciali. Particolarmente esposti sarebbero i prodotti alimentari freschi, mentre ulteriori difficoltà potrebbero interessare le aziende agricole siciliane.

L’associazione considera grave il mancato pagamento degli incentivi Sea Modal Shift, destinati a favorire il trasferimento di parte del trasporto merci dalla strada al mare. Una misura ritenuta importante anche per ridurre il traffico pesante sulle autostrade siciliane, già interessate da criticità infrastrutturali.

Sul fronte dei carburanti, Federconsumatori giudica insufficienti gli interventi adottati dal Governo nazionale e solleva dubbi sull’andamento dei prezzi alla pompa. Secondo le elaborazioni dell’Osservatorio nazionale dell’associazione, emergerebbero rincari non giustificati dai costi delle materie prime e dalla fiscalità, con un sovrapprezzo stimato di circa 20 centesimi al litro per benzina e gasolio.

Critiche anche al contributo regionale di 15 milioni di euro destinato agli autotrasportatori, considerato insufficiente rispetto alle difficoltà del settore.

Federconsumatori chiede maggiori controlli sulla filiera petrolifera, sui prezzi e sulla qualità dei carburanti. Sollecita inoltre il Governo a valutare una riduzione dell’IVA sui prodotti energetici al 10%, una riforma delle accise e il ripristino del meccanismo delle accise mobili.

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