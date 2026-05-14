Galvagno sostiene la campagna “Sicurezza Stradale Experience”

Il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, ha inviato una comunicazione al Codacons Sicilia in merito alla campagna “Sicurezza Stradale Experience”, avviata a Catania nell’ambito del Palio di Ateneo dell’Università etnea. L’iniziativa è promossa dal Codacons Sicilia in collaborazione con UNASCA e con l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi.

La campagna punta a sensibilizzare studenti, neopatentati, motociclisti, automobilisti e cittadini attraverso simulatori di guida, prove pratiche e strumenti immersivi destinati a evidenziare i rischi legati alla circolazione stradale. Nella lettera, Galvagno ha espresso apprezzamento per il metodo adottato, ritenuto vicino al linguaggio delle giovani generazioni e alle difficoltà affrontate nelle prime esperienze di guida.

Il presidente dell’ARS ha inoltre sottolineato la necessità di affiancare alle campagne informative esperienze dirette e concrete, capaci di rendere più immediata la percezione dei pericoli derivanti da comportamenti scorretti al volante. Nella nota vengono richiamati episodi di disattenzione, l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida e il mancato impiego di casco e cintura di sicurezza, indicati come fattori che possono determinare conseguenze gravi.

Secondo il Codacons Sicilia, il sostegno espresso dall’Assemblea Regionale rappresenta un riconoscimento significativo per un progetto che intende coniugare prevenzione, tecnologia e presenza sul territorio. La campagna proseguirà con ulteriori tappe, iniziative pubbliche e contenuti dedicati alla sicurezza stradale.

Il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, ha dichiarato: “La sicurezza stradale non può essere affidata a formule astratte: deve diventare esperienza concreta, capace di far comprendere i rischi che ogni giorno gli utenti della strada possono incontrare”.

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