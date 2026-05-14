Palermo, inaugurato il nuovo poliambulatorio di Brancaccio

È stato inaugurato nel quartiere Brancaccio di Palermo un nuovo poliambulatorio di prossimità dedicato al Beato Padre Pino Puglisi e a monsignor Guido Sansavini. Alla cerimonia ha partecipato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, insieme all’assessore regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali, Nuccia Albano.

La struttura sanitaria è stata realizzata dal Centro di accoglienza “Padre Nostro” grazie a donazioni private e al sostegno economico della Regione Siciliana. Il poliambulatorio si trova in via San Ciro ed è stato concepito seguendo l’esperienza e l’impegno sociale ispirati da Padre Pino Puglisi.

Nel corso dell’inaugurazione, Schifani ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa, definendola «il risultato di una collaborazione tra istituzioni, volontariato, società civile e il Maria Eleonora Hospital del gruppo guidato da Ettore Sansavini». Il presidente della Regione ha evidenziato come il potenziamento dei servizi nei quartieri periferici possa contribuire a ridurre condizioni di isolamento e marginalità sociale.

Il poliambulatorio offrirà prestazioni socio-sanitarie rivolte ai cittadini con un Isee inferiore a 10 mila euro. L’attività sarà garantita da un gruppo di medici specialisti volontari.

All’interno della struttura sono stati attivati diversi ambulatori specialistici, tra cui cardiologia, cardiochirurgia, chirurgia generale, dermatologia, fisiatria, ginecologia, medicina interna e urologia.

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