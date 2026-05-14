Palermo, Schifani: «Lo Statuto deve parlare soprattutto ai giovani»

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani è intervenuto allo Steri di Palermo in occasione del convegno organizzato da La Repubblica Palermo per celebrare gli ottant’anni dello Statuto autonomistico siciliano. Nel corso del suo intervento ha sottolineato come il valore dell’Autonomia dipenda dall’utilizzo che viene fatto degli strumenti istituzionali.

«Quando è stata impiegata per realizzare riforme, come nel caso dell’urbanistica, dei beni culturali o dell’elezione diretta dei sindaci, ha prodotto risultati importanti; quando invece è diventata terreno di prebende e cattiva amministrazione, si è trasformata in un peso per i cittadini», ha dichiarato Schifani.

Il governatore ha poi richiamato le parole di Piersanti Mattarella, ricordando un discorso pronunciato all’Ars nel 1979 davanti all’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini. In quell’occasione Mattarella definì l’autonomia regionale «la risposta democratica alle esigenze della Sicilia del dopoguerra» e uno strumento utile al riscatto dell’Isola.

Schifani ha inoltre evidenziato alcuni dati economici e amministrativi della Regione, citando «cinque miliardi di avanzo di amministrazione», l’aumento delle entrate fiscali, la crescita dell’economia regionale, il primato nelle energie rinnovabili e nella connettività a banda larga, oltre al superamento dell’emergenza idrica.

Nella parte conclusiva del suo intervento il presidente si è rivolto ai giovani siciliani, affermando che «restare non deve essere una rassegnazione ma una scelta». Tra le misure indicate per favorire la permanenza dei giovani in Sicilia ha ricordato il South working, gli interventi per l’acquisto della prima casa, il sostegno al credito e le agevolazioni sui trasporti.

Schifani ha infine annunciato che il 15 maggio, in occasione della festa dell’Autonomia, incontrerà quattrocento studenti delle scuole di Palermo nei Giardini di Palazzo d’Orléans.

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