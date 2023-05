Comunicazione Cas e il caso tangenziale, Sidoti la soluzione?

Il nuovo sistema di viabilità sull’autostrada A20 di Messina ha subito un inizio disastroso, con il Cas (Consorzio autostrade siciliane) che ha fallito nel fornire informazioni ufficiali e tempestive sui cambiamenti di viabilità e sugli incidenti accaduti sul tratto stradale.

Il presidente del Cas, Filippo Nasca, ha manifestato un interesse particolare per la comunicazione dell’ente, inoltre Nasca ha un legame politico di lunga data con Anna Sidoti, ex sindaca di Montagnareale e dipendente dell’area tecnica del Cas in aspettativa per gran parte del 2022.

Nonostante la Sidoti si trovi attualmente in aspettativa, la sua esperienza come esperta nel campo dei progetti del Pnrr potrebbe essere arricchita da un incarico come responsabile dell’ufficio stampa del Cas, un’opzione che sembra essere stata suggerita da Nasca.

La mancanza di comunicazione ufficiale da parte del Cas sui recenti incidenti e cambiamenti di viabilità ha evidenziato l’importanza di una comunicazione efficiente e tempestiva per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire il caos stradale.

© Riproduzione riservata.