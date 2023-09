Bimbo di 9 anni si allontana da casa, ritrovato dai Carabinieri

Una storia carica di emozioni e un lieto fine hanno caratterizzato gli eventi di recente, con protagonista un giovane di soli 9 anni e l’intervento prontamente efficace dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di Catania.

La mattina è iniziata nella paura quando una madre, visibilmente spaventata, ha fatto la chiamata di emergenza al numero 112. Il motivo del suo allarme era il repentino allontanamento del suo bambino di 9 anni, che, apparentemente eludendo la sua vigilanza, si era allontanato da casa aprendo la porta da solo. Il piccolo era scomparso nella zona di via Palermo bassa, scatenando l’ansia materna.

La Centrale Operativa dei Carabinieri ha immediatamente intrapreso azioni decisive. Le pattuglie, tra cui i motociclisti, sono state dispiegate nell’area circostante per cercare il ragazzino. La descrizione fornita dalla madre – indossa una magliettina blu, pantaloncino grigio e ciabatte – ha guidato gli sforzi dei militari nell’espandere progressivamente il perimetro delle ricerche. Anche le telecamere di sorveglianza presenti nell’area sono state analizzate per individuare la possibile direzione presa dal giovane.

Le ore sono state intense, con aggiornamenti costanti via radio riguardo alle attività di ricerca. Dopo tre ore di tensione, finalmente una voce ha riportato sollievo: “Centrale… Centrale… ce l’abbiamo! Abbiamo trovato il bambino!”. Una vettura dell’Arma lo aveva rintracciato nei pressi del cimitero di Zia Lisa, a circa 3 km di distanza dalla sua dimora.

L’annuncio del ritrovamento è stato accolta con gioia dalla famiglia. La pattuglia dei Carabinieri ha riportato il bambino, sano e salvo, nelle braccia dei genitori. Momenti commoventi hanno caratterizzato il momento in cui il “piccolo esploratore” è stato riunito con i suoi affetti, mentre gli abitanti del quartiere applaudivano in segno di soddisfazione, esprimendo congratulazioni ai Carabinieri per il loro intervento determinante.

