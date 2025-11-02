Offre droga a un agente, arrestato 24enne delle Mauritius a Catania

La Polizia di Stato ha arrestato un ventiquattrenne originario delle Mauritius, trovato in possesso di numerose dosi di marijuana e hashish destinate presumibilmente allo spaccio. L’episodio si è verificato nella serata di venerdì a Catania, in largo Rosolino Pilo, zona frequentata da molti giovani soprattutto nei fine settimana.

Un agente della Squadra Volanti, libero dal servizio, è stato avvicinato da un giovane con uno zaino che gli avrebbe chiesto se avesse “bisogno di qualcosa”, per poi allontanarsi. Il comportamento sospetto ha indotto il poliziotto a seguirlo fino a via Nicola Fabrizi, dove ha notato un rapido scambio con un altro individuo, subito allontanatosi. Dopo aver richiesto il supporto di una pattuglia, l’agente ha fermato il ragazzo, che ha ammesso di avere con sé sostanze stupefacenti.

La perquisizione ha consentito di rinvenire nello zaino 30 dosi di marijuana, per un totale di circa 124 grammi, e 11 dosi di hashish, pari a 55 grammi complessivi. Sono stati sequestrati anche 395 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio.

Il giovane, incensurato, è stato accompagnato negli uffici di polizia e arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

