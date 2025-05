Servizi sociali fondamentali a rischio in Sicilia per mancanza di fondi

Anthony Barbagallo, candidato alla segreteria regionale del Pd Sicilia, ha richiamato l’attenzione sulla grave situazione finanziaria dei comuni siciliani, sottolineando la necessità di un immediato intervento a sostegno degli enti locali. Barbagallo ha evidenziato come i comuni rappresentino il punto di contatto principale tra la pubblica amministrazione e i cittadini, gestendo settori delicati quali l’assistenza domiciliare agli anziani, i servizi per le famiglie in difficoltà, il trasporto e i ricoveri per minori, nonché gli asili nido. Tuttavia, la condizione economica degli enti locali è allarmante: oltre un terzo dei comuni è in dissesto o pre-dissesto, con più della metà della popolazione che vive in territori dove le casse municipali sono sostanzialmente vuote.

Barbagallo ha spiegato che la mozione “RigeneriAmo il Pd”, che sostiene la sua candidatura alla segreteria regionale, pone come priorità proprio il supporto ai comuni siciliani. Nel 2012 il fondo per le autonomie locali ammontava a quasi un miliardo di euro, cifra oggi ridotta di oltre il 70 per cento e soggetta a ripartizioni politiche poco trasparenti, ha sottolineato. A fronte di questa riduzione, si aggiunge l’allarme diffuso dall’Anci Sicilia circa la difficoltà crescente degli enti locali a garantire servizi essenziali.

Nel contesto regionale, la Sicilia condivide con la Calabria il primato negativo di povertà in Europa. Barbagallo ha insistito sull’urgenza di assicurare risorse certe, distribuite proporzionalmente alla popolazione, per il welfare, il sociale e le situazioni di fragilità. Solo in questo modo si potrà evitare un ulteriore peggioramento degli indicatori socioeconomici dell’Isola.

In concomitanza con i congressi di circolo del Pd, che si svolgono fino all’1 giugno per il rinnovo degli organismi dirigenti regionali, provinciali e di circolo, Barbagallo ha espresso il suo voto al circolo di Pedara e si è impegnato nella promozione del voto ai referendum dell’8 e 9 giugno, partecipando a un volantinaggio a Paternò.

