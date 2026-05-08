Fondi al Comune di Gioiosa Marea per la viabilità comunale

Il Comune di Gioiosa Marea ha ottenuto un finanziamento complessivo di 2 milioni e 500 mila euro nell’ambito dell’avviso promosso dal Ministero dell’Interno dedicato agli interventi di messa in sicurezza del territorio e alla riduzione del rischio idrogeologico. Il provvedimento è stato formalizzato attraverso un decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che ha inserito l’ente tra i beneficiari delle risorse stanziate.

I fondi saranno impiegati per due interventi sulla rete viaria comunale. Una prima quota, pari a un milione e 250 mila euro, sarà destinata ai lavori per l’incremento della resilienza al rischio idraulico lungo la strada comunale Villa Ridente–Galbato. Un secondo finanziamento dello stesso importo riguarderà invece la messa in sicurezza della viabilità in località Gioiosa Guardia, interessando i tratti compresi tra Bivio Rupe e Gioiosa Guardia e tra Gioiosa Guardia e la Chiesa di San Francesco.

Gli interventi sono finalizzati a risolvere criticità presenti da tempo e a migliorare le condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali, in particolare durante eventi meteorologici intensi.

“Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto che ha consentito di ottenere questo finanziamento, risultato importante per la nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco Giusi La Galia. La prima cittadina ha evidenziato come le opere previste siano considerate strategiche sia per la sicurezza dei cittadini sia per la tutela delle aree periferiche e delle frazioni comunali, oltre che per garantire collegamenti più efficienti anche in situazioni di emergenza e protezione civile.

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