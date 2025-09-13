Barbagallo attacca Schifani: “Nomine senza competenze”

Il segretario regionale del Partito Democratico in Sicilia, Anthony Barbagallo, ha espresso critiche in merito alle ultime nomine effettuate da Palazzo d’Orleans per incarichi in enti collegati alla Regione. Secondo Barbagallo, le scelte adottate dal presidente della Regione, Renato Schifani, non risponderebbero a criteri di competenza e qualità.

“Il carrozzone dei trombati non si ferma mai. Anche oggi Palazzo d’Orleans ha comunicato l’ennesimo elenco di trombati eccellenti che andranno ad occupare una poltrona di sottogoverno per i quali occorrerebbe puntare sulla qualità e sulle specifiche competenze” ha dichiarato il segretario regionale del Pd.

Barbagallo ha sottolineato come le designazioni riguardino organismi di rilievo quali gli Istituti autonomi case popolari, i Consorzi universitari e gli Enti Parco, oltre ad aziende strategiche come l’Azienda siciliana trasporti e il settore della sanità. “Per i vertici di Iacp, Consorzi universitari ed Enti Parco, così come per Ast e per i manager della sanità, Schifani punta su soggetti che in passato non sono stati scelti dai cittadini ed oggi entrano dalla finestra con incarichi ben remunerati” ha aggiunto.

Il segretario dem ha evidenziato come, a suo avviso, tali procedure non favoriscano un reale rilancio della Sicilia e siano “finalizzate anche alla gestione del consenso”. Le dichiarazioni giungono a seguito della diffusione ufficiale, da parte della presidenza della Regione, di un nuovo elenco di incarichi assegnati a figure già note nel panorama politico e amministrativo locale.

👁 Articolo letto 255 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.