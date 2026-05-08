Previsioni Meteo in Sicilia, condizioni stabili tra sabato e domenica

Nel fine settimana la Sicilia sarà interessata dalla presenza di un’area di alta pressione che favorirà condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate su gran parte del territorio regionale. Per la giornata di sabato sono previsti cieli generalmente poco nuvolosi lungo il litorale tirrenico, con possibili addensamenti nelle ore mattutine. Sul versante ionico e lungo la dorsale appenninica il tempo si presenterà variabile, con schiarite più ampie nel corso del pomeriggio.

Sul litorale meridionale e nelle aree interne prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, mentre in serata non si escludono locali annuvolamenti nelle zone dell’entroterra. I venti saranno deboli, inizialmente provenienti dai quadranti nord-orientali e successivamente orientali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.050 metri. Per quanto riguarda i mari, il Basso Tirreno si presenterà poco mosso, il Canale da mosso a poco mosso e il Mare di Sicilia mosso.

Anche domenica il quadro meteorologico resterà stabile grazie alla permanenza dell’alta pressione. Sul litorale tirrenico, nelle zone interne e lungo l’Appennino sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento previsto in serata. Condizioni analoghe interesseranno il versante ionico e il litorale meridionale per l’intero arco della giornata.

I venti soffieranno moderati dai quadranti sud-orientali, con successiva rotazione verso sud-ovest. Lo zero termico resterà stabile attorno ai 4.050 metri. Il Basso Tirreno sarà poco mosso tendente a mosso, mentre il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia risulteranno mossi. – Fonte 3Bmeteo.

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