Falsi operatori luce e gas: attenzione a POD e codici OTP

Il Codacons ha diffuso un avviso rivolto ai consumatori in merito all’aumento di tentativi di truffa collegati ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Secondo quanto segnalato dall’associazione, numerosi cittadini starebbero ricevendo telefonate o visite domiciliari da parte di persone che si presentano come operatori del gestore energetico, incaricati tecnici o addetti ai controlli, con l’obiettivo di ottenere dati personali e informazioni contenute nelle bollette.

L’associazione evidenzia che le modalità utilizzate risultano particolarmente insidiose poiché i soggetti coinvolti adottano toni rassicuranti e fanno riferimento a presunti aggiornamenti tariffari, verifiche contrattuali o possibilità di risparmio economico. In alcuni casi, inoltre, gli interlocutori dispongono già di dati parziali relativi al cliente, circostanza che contribuisce a rafforzarne l’apparente credibilità.

Il Codacons invita a non comunicare il codice POD, il codice fiscale, i dati bancari o altre informazioni riportate in bolletta. L’associazione richiama l’attenzione anche sui codici temporanei e sugli OTP inviati tramite SMS o posta elettronica, spiegando che tali elementi possono essere utilizzati per autorizzare sottoscrizioni contrattuali a distanza.

Particolare prudenza viene raccomandata anche durante le visite porta a porta. Secondo il Codacons, tesserini identificativi, moduli e linguaggio tecnico non costituiscono garanzia dell’effettiva autorizzazione dell’operatore. L’associazione invita pertanto i cittadini a non firmare documenti senza averne verificato il contenuto e a non consegnare o mostrare bollette a sconosciuti.

“Il consumatore non deve mai sentirsi obbligato a confermare dati o firmare documenti presentati come urgenti”, ha dichiarato Francesco Tanasi, che ha ribadito l’importanza di verificare ogni comunicazione esclusivamente tramite i canali ufficiali dei fornitori.

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