Mazara, assistente salva i bambini dopo il ribaltamento dello scuolabus

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto venerdì a Mazara del Vallo, dove uno scuolabus con a bordo 19 bambini si è ribaltato dopo uno scontro con un’autovettura. Alla guida della Nissan Qashqai coinvolta nell’impatto si trovava un uomo che, secondo gli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, è risultato positivo all’alcol test. Inoltre, il conducente circolava con patente scaduta, senza copertura assicurativa e trasportava in auto la moglie e cinque figli.

Il bilancio complessivo dell’incidente è di 19 feriti, tra cui 14 minori. Nessuno versa in condizioni critiche, ma la dinamica dell’accaduto ha evidenziato il rischio di conseguenze ben più pesanti.

Determinante nella gestione dell’emergenza si è rivelato l’intervento del personale presente sul mezzo comunale. L’autista Giuseppe Di Stefano e gli assistenti incaricati dal Servizio Affari Sociali hanno mantenuto lucidità e rapidità d’azione nei momenti immediatamente successivi al ribaltamento.

Tra loro, particolare rilievo ha assunto il comportamento di Vito Ingrande, 22 anni, e Daniela Di Majo, 44 anni. Pur riportando ferite nell’incidente, entrambi hanno collaborato per mettere in sicurezza i piccoli passeggeri e favorire la loro uscita dal veicolo.

In particolare, Ingrande è stato indicato da numerose famiglie come una figura decisiva nelle operazioni di soccorso. Il giovane, inserito dal Comune in un percorso di supporto alla formazione e al lavoro, quel giorno si trovava sul mezzo in modo eccezionale.

«Normalmente svolgo il turno del mattino con i bambini di Mazara Due», ha raccontato. «Per quella giornata avevo dato la mia disponibilità a coprire il servizio pomeridiano destinato ai bambini della Borgata Costiera, che da circa due settimane erano privi di assistente a bordo». La sua presenza si è rivelata fondamentale durante le fasi di evacuazione dello scuolabus ribaltato.

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