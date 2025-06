Affluenza al referendum nazionale del 21,96% in Italia e 17,04% a Messina

Alle ore 23 dell’8 giugno 2025, l’affluenza alle urne per i referendum nazionali ha raggiunto in Italia il 21,96%, mentre a Messina la partecipazione si è attestata al 17,04%. Nella città metropolitana di Messina, la percentuale dei votanti si è fermata al 16,33%. Alle 19 di domenica, il dato nazionale era del 15,8%, con Messina al 12,02%. Le operazioni di voto proseguiranno lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, subito prima dell’avvio dello scrutinio, previsto al termine della chiusura delle urne e dell’accertamento ufficiale degli aventi diritto.

Nel dettaglio, a Messina per il referendum nazionale n.1 riguardante il contratto di lavoro a tutele crescenti e la disciplina dei licenziamenti illegittimi, hanno votato 29.798 elettori, pari al 17,03%. Il referendum nazionale n.2, che riguarda le piccole imprese e l’abrogazione parziale dei licenziamenti con relativa indennità, ha raccolto 29.814 votanti (17,04%). La stessa cifra di 29.814 votanti e percentuale si registra per il referendum nazionale n.3, relativo all’abrogazione parziale di norme sul termine dei contratti di lavoro subordinato, la durata massima e le condizioni per proroghe e rinnovi. Il referendum nazionale n.4, che tratta l’esclusione della responsabilità solidale per infortuni sul lavoro nelle imprese appaltatrici e subappaltatrici, ha visto 29.811 votanti (17,04%). Infine, per il referendum nazionale n.5 sulla cittadinanza italiana e la riduzione da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale per la concessione della cittadinanza agli stranieri maggiorenni extracomunitari, sono stati registrati 29.801 votanti, pari al 17,03%.

👁 Articolo letto 723 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.