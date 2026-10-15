Cutroni Zodda, riapre Pneumologia ma mancano certezze sui turni

Si avvicina la riapertura del reparto di Pneumologia dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto, annunciata dall’Asp di Messina come ormai prossima. Restano tuttavia alcune incertezze legate alla disponibilità del personale medico e all’organizzazione dei servizi.

Secondo le informazioni emerse, soltanto uno dei quattro medici di Medicina e uno dei quattro di Pneumologia sarebbero disponibili a effettuare le guardie notturne. Gli altri risulterebbero esonerati per differenti motivazioni. Una situazione ancora da chiarire, che potrebbe complicare la copertura dei turni e la gestione contemporanea dei due reparti. Rimane inoltre da definire la collocazione degli ambulatori di Pneumologia, che potrebbero essere situati su un piano diverso rispetto ai posti letto.

Ulteriori interrogativi riguardano la Riabilitazione, per la quale sarebbe prevista entro ottobre la riattivazione di quattro posti destinati ai ricoveri ordinari.

Sul versante amministrativo, il deputato regionale Matteo Sciotto, insieme ai parlamentari di Sud chiama Nord Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo, ha presentato una nuova interrogazione sulla gestione delle Direzioni sanitarie degli ospedali di Barcellona, Milazzo e Patti.

Al Cutroni Zodda, secondo quanto riportato nell’atto parlamentare, le funzioni di direttore sanitario sarebbero esercitate da un dirigente medico su delega, mentre la direzione di Medicina generale continuerebbe a essere affidata attraverso incarichi sostitutivi.

L’interrogazione riguarda anche l’ospedale Fogliani di Milazzo, dove un dirigente ricoprirebbe contemporaneamente tre incarichi, e il Barone Romeo di Patti, dove la Direzione sanitaria sarebbe temporaneamente affidata al direttore del dipartimento dei Servizi. I parlamentari chiedono chiarimenti sulla durata degli incarichi, sulla loro compatibilità e sulle prospettive di stabilizzazione delle direzioni ospedaliere.

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