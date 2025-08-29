Riforma Farnesina, Romagnoli: «Più forza a imprese e italiani all’estero»

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, presentata dal vicepresidente del Consiglio e ministro Antonio Tajani. Il provvedimento introduce una nuova struttura organizzativa con la creazione di due Segretari Generali Aggiunti, rispettivamente dedicati all’area politica e a quella economica, oltre a nuove direzioni generali tra cui quelle per la crescita e l’export e per la sicurezza cibernetica e l’intelligenza artificiale.

Massimo Romagnoli, presidente della V Commissione Sistema Italia e Made in Italy del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, definendola «un passo decisivo verso una Farnesina più moderna, capace di sostenere le imprese italiane nei mercati globali e di rispondere meglio alle esigenze degli italiani all’estero».

Romagnoli ha evidenziato in particolare l’attenzione all’internazionalizzazione: «Puntare su export e crescita delle imprese è fondamentale. Oggi il commercio internazionale rappresenta oltre il 30% del nostro PIL e il Governo si è posto l’obiettivo di raggiungere i 700 miliardi di euro di export entro il 2027».

Oltre agli aspetti economici, il presidente della V Commissione ha sottolineato i benefici attesi per le comunità italiane nel mondo: «Il rafforzamento dei servizi consolari, la semplificazione delle pratiche e l’aumento del personale nelle sedi diplomatiche sono segnali concreti. I nostri connazionali meritano tempi più rapidi, meno burocrazia e una presenza più forte dello Stato accanto a loro».

Romagnoli ha infine ringraziato il ministro Tajani e il Governo «per la sensibilità e la visione dimostrate», sottolineando che la riforma «pone sullo stesso piano due priorità strategiche: l’internazionalizzazione del sistema Italia e la tutela degli italiani all’estero».

