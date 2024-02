Tragedia sulla A18 a Taormina: muore anziano nell’incidente

Una tragedia ha colpito la A18 a Taormina, dove una Fiat Panda è stata coinvolta in un grave incidente, causando la morte di un uomo anziano di 85 anni residente a Roccalumera. Il violento impatto contro un muro di cemento armato ha portato alla morte immediata della vittima, identificata come Giuseppe Pirrone.

L’incidente si è verificato ieri pomeriggio lungo l’autostrada Messina-Catania, nella direzione del capoluogo peloritano. La vettura viaggiava in direzione di Taormina quando si è schiantata contro il muro della galleria, in prossimità dello svincolo. Purtroppo, per l’anziano conducente, l’impatto è stato fatale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi, tra cui l’ambulanza del 118 di Taormina, la Polizia stradale di Giardini Naxos e i Vigili del Fuoco di Letojanni. Per consentire le operazioni di soccorso, la rampa in uscita è stata temporaneamente chiusa dal personale del Consorzio autostradale.

La comunità locale è stata colpita da questa tragedia, che ha privato la famiglia Pirrone di un caro membro. Le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’incidente per determinare eventuali responsabilità.

