Aggredito operatore 118 con una testata, Genco: “Adesso Basta”

A Palermo, un soccorritore del 118 è stato aggredito e colpito con una testata durante un intervento di soccorso in via Leonardo da Vinci. L’incidente ha coinvolto una coppia, rimasta ferita in modo non grave, per la quale era stata chiamata un’ambulanza. L’operatore del 118, giunto sul posto in pochi minuti, è stato assalito da un uomo presente sulla scena, che lo ha colpito violentemente al volto. A causa della ferita riportata, il soccorritore ha necessitato di cure mediche nel reparto di chirurgia plastica dell’ospedale Civico di Palermo.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità. L’episodio ha suscitato l’indignazione di Fabio Genco, direttore della centrale operativa del 118 della Sicilia Occidentale. Genco ha sottolineato l’intollerabilità di queste aggressioni, dichiarando: «Il nostro soccorritore è stato colpito da un delinquente di strada. Basta, siamo stanchi di subire queste aggressioni. Questi episodi non sono più tollerabili». Il direttore ha anche evidenziato come il personale del 118 fosse intervenuto rapidamente per prestare soccorso a pazienti in codice verde, ossia non in condizioni di pericolo di vita.

Genco ha ricordato che simili episodi di violenza contro i soccorritori non sono isolati, riferendosi a un’aggressione avvenuta poche settimane fa nel quartiere Zen di Palermo. «Adesso di nuovo in un’altra zona di Palermo. Servono misure immediate. Non è possibile più attendere. Adesso basta», ha affermato con fermezza, richiedendo un intervento rapido per garantire la sicurezza del personale medico durante le operazioni di soccorso.

