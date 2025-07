Sequestrate armi e droga trovate in un’auto abbandonata a Librino

La Polizia di Stato di Catania ha individuato un consistente arsenale in un’autovettura abbandonata nel quartiere Librino durante un servizio antidroga in viale Castagnola. “Abbiamo notato il veicolo in evidente stato di abbandono”, hanno riferito gli agenti della squadra volanti, che, avvicinandosi, “hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire dall’abitacolo”.

Dopo un’ispezione esterna, dal finestrino posteriore sono emersi numerosi involucri in plastica e, sotto il sedile del conducente, una pistola semiautomatica. Gli operatori hanno quindi esteso il controllo all’interno dell’abitacolo, rinvenendo 600 grammi di marijuana, una seconda pistola – con matricola abrasa e risultata provento di furto – 81 cartucce, un silenziatore e un giubbotto antiproiettile.

Le successive attività investigative in loco hanno consentito di risalire al proprietario dell’auto, deceduto nel 2022. Per i rilievi specializzati, sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica, che ha avviato gli accertamenti balistici e tossicologici sui materiali sequestrati. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà analizzato da esperti per verificare eventuali collegamenti con precedenti fatti di cronaca e fornire elementi utili alle indagini in corso.

