Siracusa rende omaggio a Morricone con sold out e standing ovation

Nel Teatro Greco di Siracusa, trincerato tra antiche vestigia, il 12 luglio si è aperto il ciclo sinfonico-corale dedicato a Ennio Morricone nell’ambito del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. L’omaggio al compositore, nel quinto anniversario della scomparsa, ha registrato il tutto esaurito con seimila spettatori, accolti dal Coro Lirico Siciliano e dall’Orchestra Filarmonica della Calabria sotto la direzione di Filippo Arlia. “È stato un percorso nell’anima di Morricone”, ha sottolineato il maestro, richiamando l’attenzione sulle melodie rese celebri dal grande schermo.

La compagine corale si è distinta per compattezza ed espressività, mentre l’orchestra ha valorizzato con equilibrio le sfumature del repertorio morriconiano, grazie anche agli arrangiamenti di Corrado Neri che hanno conferito nuovi timbri rispettando lo spirito originale. Il soprano Maria Francesca Mazzara ha offerto interpretazioni intense nelle pagine più intime, mentre il tenore Lorenzo Licitra ha coniugato calore vocale e presenza scenica, suscitando momenti di palpabile partecipazione emotiva.

Al termine, il lungo applauso culminato in una standing ovation ha suggellato il successo dell’iniziativa, che proseguirà in una mappa sonora dell’isola: il 2 agosto al Teatro Antico di Taormina, il 3 agosto nell’area archeologica di Morgantina, il 9 agosto al Teatro Greco di Tindari, l’11 agosto sul Monte Mufara, il 21 agosto al Teatro dell’Efebo nella Valle dei Templi di Agrigento, il 22 agosto sul lungomare di Marina di Modica, il 29 agosto al Tempio di Hera nel Parco di Selinunte e il 5 settembre a Trapani, in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese. Un’ulteriore tappa sarà dedicata alla monumentale Aida di Giuseppe Verdi, in scena il 24 luglio a Siracusa, il 26 luglio a Tindari e il 29 luglio a Taormina.

