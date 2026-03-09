Policlinico di Catania, Castro è il nuovo direttore amministrativo

Si completa l’assetto della Direzione strategica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania con l’insediamento del nuovo direttore amministrativo. Nella mattinata di oggi ha assunto ufficialmente l’incarico Monica Maria Angela Castro, nominata dal direttore generale Giorgio Giulio Santonocito.

Il direttore generale ha accolto l’ingresso della nuova dirigente evidenziando il completamento della squadra di vertice dell’azienda sanitaria. “Diamo il benvenuto alla neo direttrice Monica Castro; con il suo arrivo completiamo la squadra della Direzione Strategica. La sua nomina rappresenta un passo importante nel percorso di consolidamento e sviluppo organizzativo dell’Azienda, volto al rafforzamento dell’efficienza gestionale e della trasparenza amministrativa, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti e il rapporto con i cittadini”, ha dichiarato Santonocito. Il direttore generale ha inoltre ricordato la collaborazione professionale maturata negli anni con la dirigente, sottolineandone competenze e capacità gestionali e indicando la prospettiva di lavoro condiviso insieme al direttore sanitario Antonio Lazzara.

Laureata in Economia e Commercio e con diversi master conseguiti nel campo del management pubblico e dei servizi sanitari, Castro ha sviluppato una lunga esperienza nel settore sanitario. Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi amministrativi e gestionali con responsabilità in ambito economico-finanziario e nella programmazione strategica presso varie aziende sanitarie, tra cui lo stesso Policlinico etneo, dove è direttore dell’Unità Operativa Complessa “Settore Economico-finanziario e Patrimoniale”, attualmente in aspettativa.

Nel suo percorso professionale ha maturato competenze nelle politiche del personale, nel controllo di gestione, nelle relazioni sindacali e nella gestione del ciclo della performance. Ha inoltre svolto e continua a svolgere incarichi come presidente di Organismi Indipendenti di Valutazione in diverse aziende sanitarie siciliane tra Palermo, Catania e Ragusa, affiancando all’attività amministrativa anche docenze e pubblicazioni.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio – ha affermato Castro –. Ringrazio il direttore generale Santonocito che mi ha voluta al suo fianco anche per la lunga esperienza maturata in questa azienda, della quale conosco punti di forza e criticità. Sono certa che questa conoscenza rappresenterà un valore aggiunto per il lavoro che mi attende, orientato allo sviluppo delle attività e al miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini. Si tratta di una nuova esperienza, più impegnativa, che comporta maggiori responsabilità e nuove sfide, e per questo ancora più stimolante”.

