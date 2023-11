Vittoria: inizia la 56^ edizione della Fiera Campionaria d’Autunno

La 56^ edizione della Fiera Campionaria d’autunno ha aperto i battenti a Vittoria con il taglio del nastro inaugurale avvenuto sabato scorso. Questo tradizionale evento fieristico, che si terrà fino al 12 novembre 2023 presso il Polo Fieristico di Vittoria, è un punto di riferimento per la città e i suoi dintorni sin dal 1966.

La “Novembrina” di Nuova Emaia Città offre un’ampia gamma di proposte per la casa, il giardinaggio, l’abbigliamento e il tempo libero, rispondendo alle esigenze di un vasto pubblico. Tuttavia, la vera novità di questa edizione è la grande attenzione dedicata alle energie rinnovabili e al fotovoltaico, settori cruciali per il futuro.

Carmelo Diquattro, amministratore unico della Vittoria Mercati, sottolinea l’importanza di questa manifestazione storica nel sostenere diversi settori merceologici. Un elemento distintivo di quest’anno è la partecipazione dei comuni iblei, promuovendo una collaborazione proficua tra territori circostanti.

Oltre agli stand espositivi, la settimana sarà animata da spettacoli di musica e danza, concorsi canori e altre attrazioni per tutte le età. L’obiettivo è rafforzare il Polo Fieristico e contribuire al rilancio dell’economia siciliana.

Tra le iniziative collaterali, spicca la Fiera del Cavallo Ipparino, organizzata dall’Associazione culturale equestre di Vittoria ACEV. Questo evento è un intreccio di tradizione e divertimento, con un focus speciale sull’ippica e il suo legame con la civiltà contadina locale.

Un’altra interessante aggiunta è la 1^ edizione di “Arte Design Modernariato”, una galleria dedicata all’esposizione di opere d’arte, design e modernariato, con performance ed incontri con gli artisti durante la settimana fieristica.

Infine, la Fiera di San Martino, in programma l’11 e il 12 novembre, rappresenta un simbolo della festa popolare con numerose bancarelle ricche di vivacità, consolidando la tradizione della città.

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, sottolinea l’importanza di questa fiera centenaria che ha saputo adattarsi ai tempi moderni. Quest’anno ha visto il successo della prima edizione del Vittoria Comics e prevede la prima edizione del New Green Expò alla fine del mese, posizionando la città al centro della scena agricola con un focus su ricerca e sperimentazione.

In un panorama in cui molte fiere stanno scomparendo, la Fiera di Vittoria mantiene la sua forza e rilevanza, offrendo una piattaforma per promuovere la città e i suoi territori circostanti.

