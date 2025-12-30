Sciotto, guardie mediche chiuse a Natale, interrogazione all’Ars

La chiusura delle guardie mediche durante le festività natalizie in alcuni centri della provincia di Messina è finita all’attenzione dell’Assemblea regionale siciliana. A sollevare la questione è il deputato regionale Matteo Sciotto, esponente di Sud chiama Nord, che ha presentato un’interrogazione parlamentare rivolta al Governo regionale e all’ASP di Messina.

Secondo quanto riferito dal parlamentare, nei giorni di Natale i presìdi di continuità assistenziale di Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando e Montalbano Elicona sarebbero rimasti chiusi, privando le comunità locali di un servizio sanitario essenziale. «Durante un periodo caratterizzato da un aumento della domanda di cure – ha dichiarato – interi territori sono rimasti senza un presidio fondamentale di assistenza».

Sciotto ha definito l’episodio «non accettabile», evidenziando come l’assenza del servizio si sia verificata senza comunicazioni preventive e senza soluzioni alternative. A suo avviso, quanto accaduto metterebbe in luce criticità nella programmazione del personale e nell’organizzazione dei turni.

Il deputato ha inoltre richiamato dati che indicherebbero una carenza di oltre 250 unità sanitarie nella provincia di Messina, sottolineando che «se confermata, si tratterebbe di una situazione strutturale capace di incidere sui livelli essenziali di assistenza, soprattutto nelle aree interne e montane».

Con l’atto ispettivo, Sciotto chiede chiarimenti sulle cause della sospensione del servizio, sull’eventuale individuazione di responsabilità organizzative e sulle misure urgenti e strutturali che la Regione intende adottare per evitare il ripetersi di simili situazioni e per colmare la carenza di personale.

