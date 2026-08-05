Duplice tentato omicidio a Riesi, ricercato un uomo di 55 anni

Un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro la persona, è ricercato con l’accusa di essere il presunto autore del duplice tentato omicidio avvenuto nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. A indirizzare gli investigatori verso il sospettato sarebbe stato lo stesso uomo di 58 anni rimasto ferito, prima di perdere conoscenza.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il cinquantottenne e una donna di 40 anni sarebbero stati raggiunti da colpi di pistola nei pressi della miniera Trabia Tallarita. Le indagini sono ancora in corso per chiarire il movente, mentre prende consistenza l’ipotesi che alla base dell’episodio vi siano rapporti personali tra le persone coinvolte, anche di natura sentimentale.

Nel frattempo prosegue senza sosta l’attività di ricerca del sospettato. Oltre ai militari del Comando provinciale di Caltanissetta, sono impegnati nelle operazioni anche i Carabinieri dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Sicilia di Sigonella, che stanno perlustrando l’area rurale interessata.

Entrambi i feriti restano ricoverati con prognosi riservata. La quarantenne, sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, è uscita dal coma farmacologico e si trova nel reparto di Rianimazione. Il primario Giancarlo Foresta ha dichiarato: «Le sue condizioni sono in via di miglioramento».

Il cinquantottenne è stato invece operato con successo da un’équipe multidisciplinare per l’estrazione di due proiettili ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Gli investigatori escludono, allo stato attuale, collegamenti con ambienti mafiosi o con la criminalità organizzata. Sono già stati ascoltati diversi testimoni e, quando le condizioni cliniche della donna lo permetteranno, sarà raccolta anche la sua testimonianza per completare la ricostruzione dei fatti.

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