Fermato con patente falsa, denunciato cittadino srilankese

Un uomo di 39 anni, originario dello Sri Lanka, è stato denunciato per aver guidato con una patente di guida britannica contraffatta. L’individuo, in compagnia di un altro cittadino srilankese, è stato fermato dagli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto mentre si trovava nei pressi della Barriera Divieto dell’autostrada A/18. I due stavano viaggiando dalla Francia a Messina, dove avrebbero trascorso un periodo di vacanza presso connazionali.

Durante un normale controllo di vigilanza, i poliziotti hanno notato subito alcune irregolarità sulla patente mostrata dal conducente. Tra le anomalie rilevate figuravano un materiale diverso da quello utilizzato nelle patenti autentiche, alcune microscritture di sicurezza risultavano illeggibili e c’erano note non conformi agli standard. A seguito di un esame approfondito, è stata confermata la falsità del documento.

Il conducente, oltre ad essere deferito all’Autorità Giudiziaria per la sua condizione di soggiorno irregolare in Italia, ha ricevuto una multa amministrativa di 5.000 euro per guida senza patente. Inoltre, il veicolo su cui viaggiava è stato sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di tre mesi. L’intervento rientra nell’ambito delle attività di controllo svolte dal Compartimento di Polizia Stradale “Sicilia Orientale”, Sezione di Messina.

