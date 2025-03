Marevivo, protocollo per l’educazione ambientale nelle scuole siciliane

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Marevivo Sicilia ETS hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato alla promozione dell’educazione ambientale con un focus specifico sulla tutela del mare. L’accordo, della durata di tre anni, mira a sensibilizzare dirigenti scolastici, docenti e studenti sulle tematiche ambientali, incentivando comportamenti responsabili e sostenibili.

Marevivo, attiva dal 1985 e riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, opera per la protezione del mare e della biodiversità, contrastando inquinamento e pesca illegale. La sezione siciliana, attiva dal 2011, è un’unità operativa della Fondazione Marevivo ETS nazionale e collabora con istituzioni e associazioni per la valorizzazione delle aree marine protette e lo sviluppo sostenibile.

Il protocollo prevede attività educative e laboratori didattici già nell’anno scolastico in corso. Tra i progetti coinvolti figurano “Ustum Cultural Programme”, “3R per il Mare: Rigenerare, Recuperare, Rispettare” e “Blue Minds”, oltre a iniziative nei centri educativi Baia del Corallo a Palermo e Oasi Marevivo di Eraclea Minoa, in provincia di Agrigento. L’obiettivo principale è integrare nei percorsi scolastici la consapevolezza ambientale, favorendo l’acquisizione di competenze di cittadinanza globale.

«La Sicilia custodisce un patrimonio naturalistico di straordinaria bellezza che merita di essere conosciuto e rispettato» ha affermato Giuseppe Pierro, Direttore Generale dell’USR Sicilia. «L’educazione ambientale è fondamentale per avvicinare i giovani alla tutela di questo patrimonio».

Fabio Galluzzo, delegato regionale di Marevivo, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: «Da anni ci impegniamo nell’educazione ambientale nelle scuole. Questa collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale rappresenta un’opportunità straordinaria per rafforzare il nostro impegno e diffondere la cultura del rispetto ambientale».

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁