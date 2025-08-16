Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 18 al 24 agosto

La Polizia Stradale di Messina ha diffuso il programma settimanale relativo ai controlli della velocità lungo le principali arterie autostradali siciliane. L’iniziativa, valida dal 18 al 24 agosto 2025, riguarda le tratte maggiormente soggette a un elevato numero di sinistri, con l’obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti e alla riduzione del rischio di incidenti.

I dispositivi di rilevazione verranno posizionati in punti ritenuti particolarmente critici, sia lungo l’autostrada A18 Messina-Catania sia sull’A20 Messina-Palermo. Le verifiche interesseranno in particolare le giornate del 22 e 23 agosto, quando i controlli verranno svolti alternativamente su entrambe le direttrici, in entrambi i sensi di marcia.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia Stradale, “la diffusione preventiva delle tratte sottoposte a monitoraggio intende rafforzare il messaggio di sicurezza e invitare i conducenti a mantenere una condotta responsabile”. L’attività rientra nelle campagne periodiche di prevenzione, che puntano a contrastare le condotte di guida pericolose, con particolare attenzione agli eccessi di velocità.

