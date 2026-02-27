Milazzo Servizi, nessuna intesa e scontro tra azienda e sigle sindacali

Non si è concluso con un’intesa il confronto sull’internalizzazione di 15 addetti ai servizi di pulizia, manutenzione di immobili comunali e siti culturali nel territorio di Milazzo. La riunione, svolta in videocollegamento presso il Centro per l’impiego di Messina, ha visto la partecipazione del direttore dell’ufficio, alla presenza di Giacomo De Francesco, della direttrice di Milazzo Servizi Andreina Mazzù con il consulente Mario Bitto, e dei rappresentanti sindacali Giuseppe Ragno per Filcams Cgil Messina, Maria Manna e Francesco De Salvo per Fisascat Cisl Messina e Angelica Rizzo per Uiltrasporti Messina.

Le organizzazioni sindacali hanno confermato lo stato di agitazione già proclamato, evidenziando criticità nella fase di transizione dei lavoratori provenienti dalle aziende uscenti “Dusman” e “L’Ambiente”. Secondo quanto riferito, la società partecipata del Comune di Milazzo avrebbe prospettato assunzioni a tempo determinato della durata di un anno, con applicazione di un contratto collettivo diverso da quello sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil, finora applicato ai dipendenti.

“Si uscirebbe dai meccanismi del cambio di appalto e dalle clausole sociali previste – dichiarano i segretari – con il rischio che, trascorsi 365 giorni, i lavoratori possano perdere l’occupazione”. I sindacati sottolineano inoltre che alcuni addetti svolgono tali mansioni da decenni, pur con orari ridotti.

Nel corso dell’incontro è emersa anche la posizione della società “L’Ambiente”, che avrebbe escluso il pagamento delle quote di licenziamento ritenendo che non si tratti di cambio di appalto ma di internalizzazione, circostanza che potrebbe determinare l’apertura di una vertenza nei confronti di Milazzo Servizi.

