Incendio fatale ad Agrigento: anziano 87enne muore carbonizzato

Incendio fatale in contrada Due Ganee ad Agrigento: anziano trovato senza vita nel tentativo di spegnere l’incendio

Una tragica tragedia ha colpito le campagne di Agrigento, causando la morte di un anziano. Giovanni Alfonso Salemi, pensionato di 87 anni, è stato trovato carbonizzato nel tentativo di spegnere un incendio che si era sviluppato in prossimità di un terreno di sua proprietà.

L’incidente fatale si è verificato in contrada Due Ganee, nella frazione di Montaperto. La tragedia è stata segnalata da un passante che si trovava nella zona. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe cercato di domare le fiamme, ma purtroppo è scivolato finendo nel fuoco. Non è stato possibile fare nulla per salvare l’anziano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale medico. I rilievi sono stati avviati per ricostruire con precisione la dinamica dell’evento e determinare se l’incendio sia stato causato dolosamente o accidentalmente.

Le autorità continueranno le indagini per fare piena luce su questa tragedia e per garantire che situazioni simili possano essere evitate in futuro.

