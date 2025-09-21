Marano: “In Sicilia un assessore virtuale come in Albania”

La deputata regionale del Movimento Cinque Stelle, Jose Marano, ha commentato le dimissioni dell’assessore Barbagallo con una dichiarazione di carattere provocatorio, richiamando la recente decisione del governo albanese di introdurre un ministro virtuale basato sull’intelligenza artificiale.

Marano ha ricordato che in Albania il primo ministro Edi Rama ha annunciato la creazione di “Diella”, una figura interamente virtuale incaricata della gestione degli appalti pubblici, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e ridurre i rischi di corruzione. Secondo la parlamentare siciliana, questa scelta potrebbe rappresentare un modello da considerare anche in Sicilia.

“Un componente dell’esecutivo non umano ma interamente virtuale, creato dall’intelligenza artificiale. Si chiama Diella e gestirà gli appalti pubblici in Albania per contrastare la corruzione. Una scelta senza precedenti e che ha spiazzato tutti”, ha dichiarato la vicepresidente della commissione Territorio, Ambiente e Mobilità all’Ars.

Collegandosi alle dimissioni di Barbagallo, Marano ha aggiunto: “Il governatore Schifani, approfittando di questa occasione, potrebbe sperimentare un modello simile anche in Sicilia. Chissà, magari finalmente si potrebbe portare a termine la riforma dei consorzi di bonifica, attesa da decenni da agricoltori e lavoratori”.

La deputata ha infine sottolineato che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale potrebbe andare oltre l’ambito agricolo. “Come il primo ministro albanese, anche Schifani dovrebbe seriamente valutare la possibilità di affidare ad un membro di governo basato sull’intelligenza artificiale il compito di ottenere risultati concreti. Magari si riuscirebbe anche a porre fine all’atavico fenomeno del clientelismo e della corruzione”, ha concluso.

👁 Articolo letto 232 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.