Incidente sulla Palermo-Agrigento: ferite tre donne

Nella notte scorsa, un grave incidente ha scosso la statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo di Misilmeri. Un’auto ha violentemente sfondato il guardrail, precipitando otto metri giù dal viadotto. Coinvolte nell’incidente sono state tre donne, le quali, miracolosamente, sono sopravvissute.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato cruciale per salvare le vite delle vittime. Gli operatori hanno estratto una delle donne intrappolate all’interno del veicolo. Le tre donne, seppur ferite, sono rimaste coscienti e sono state prontamente trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Al momento, i Carabinieri stanno conducendo un’indagine dettagliata per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare le cause che hanno portato all’uscita di strada dell’auto.

